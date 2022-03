Un "Monitor Materie Prime" e non solo: Confindustria in campo al fianco delle aziende

In un momento che si presenta drammatico non solo dal punto di vista umanitario, ma anche per la difficile contingenza che le nostre aziende devono affrontare sui caldissimi fronti dell’energia e della materie prime, Confindustria Cuneo scende in campo con un’articolata serie di iniziative.



La prima di queste è il "Monitor Materie Prime", servizio personalizzato di consulenza sugli andamenti dei prezzi delle principali commodity , che verrà presentato oggi, martedì 15 marzo, alle ore 14.30, in un webinar gratuito rivolto alle imprese associate. Per iscriversi: confindustriacuneo.it/calendario .

A questa iniziativa se ne affiancano diverse altre. Mentre si continuerà a parlare parlerà di caro energia e caro carburanti col webinar dal titolo "Shock energetico: azioni e reazioni" (in programma il prossimo 28 marzo alle ore 16), l’associazione di categoria propone linee di credito dedicate, soluzioni assicurative e clausole contrattuali, le offerte del Consorzio Granda Energia, i dati del suo attrezzato Centro Studi, consulenze e supporto specifico su situazioni confini, spostamenti, limitazione traffico aereo e navale, sanzioni e dogane.



Per chiarimenti e informazioni: 0171 455 500; info@confindustriacuneo.it.