Tra i tanti servizi erogati da un centro di assistenza a marchio c’è sicuramente il montaggio e bollino blu Vaillant che sono due tra i passaggi più importanti quando si tratta della gestione di questo prodotto.

Per quanto riguarda l’installazione è praticamente di fondamentale importanza lasciata nelle mani di professionisti esperti, autorizzati a farlo, ed è molto importante come processo. La caldaia viene utilizzata a livello quotidiano perché riscalda l’acqua dei sanitari e soprattutto in maniera massiccia viene usata d’inverno perché riscalda gli ambienti.

Bisogna comunque ricordarsi che la caldaia a condensazione è particolarmente interessante.

E soprattutto oltre essere un prodotto che risulta ecologico e che aiuta a risparmiare con le bollette è anche un dispositivo che si sposa bene con il pavimento radiante, una soluzione sempre più scelta all’interno delle case delle persone.

Una buona installazione, porta direttamente ad avere un buon funzionamento del prodotto che, essendo di un marchio così affidabile come Vaillant, è già una garanzia. Ci si può affidare al personale del centro di assistenza anche per avere una consulenza sulla caldaia, ovvero la potenza che deve erogare e eventuali altre possibilità come ad esempio accessori tecnologicamente avanzati che possono migliorarne le prestazioni. Tutto questo allo scopo di avere una casa avvolta dal comfort e delle bollette basse. Esistono delle regole specifiche che se seguite consentono di operare la migliore installazione di caldaia in assoluto e questo articolo ha un po’ lo scopo di riassumere l’argomento.

Regole di installazione di una caldaia domestica

Come prima cosa l’installatore deve andare a individuare il luogo specifico dove procedere con l’installazione: dove è meglio installare una caldaia? Ci sono due tipi di caldaia: la caldaia a parete e la caldaia a basamento.la prima viene collocata all’interno delle case e degli appartamenti perché ha delle dimensioni piuttosto ridotte e riesce ad essere inserita in qualunque contesto. La seconda, invece, può essere inserita solamente in un edificio apposito, un locale caldaia, di solito all’esterno dell’edificio. La caldaia a basamento occupa molto spazio e perciò non può essere tenuta in casa, oltretutto ha una cisterna che contiene molta acqua ed è acquistata da tutti coloro che hanno molti membri della famiglia e un notevole dispendio di acqua calda dei sanitari. Di solito quando si va a togliere una caldaia già in uso, la caldaia nuova viene allacciata al posto di quella vecchia, nello stesso posto.

Si tende ad evitare di installare una caldaia all’interno di una camera da letto, o di un ambiente dove si dorme di solito: se viene messa internamente ad una casa si sceglie il bagno, la cucina e comunque la caldaia viene inserita in un mobile specifico o qualcosa di questo tipo. Il marchio di origine della caldaia di solito dà le sue istruzioni per la corretta installazione dell’apparecchio. Prima di andare ad istallare la caldaia nuova si deve eseguire un risciacquo utile ad inserire dell’acqua fresca all’interno dell’impianto di riscaldamento, anche allo scopo di lavarlo e poi si può cominciare con la vera e propria installazione.