Stampanti Multifunzione a Noleggio: come scegliere quella giusta per l’ufficio?

Oggi ogni ufficio ha le sue peculiarità e particolarità, esigenze differenti che ci portano a scegliere sempre più stampanti multifunzione: un valido prodotto che ci rende più facile il lavoro ed allo stesso tempo ci assicura compattezza e prestazioni innovative.

Quindi puntare su una stampante multifunzione significa andare al passo con i tempi ed in tema di tecnologia non è da poco, considerando che nuovi prodotti escono frequentemente sul mercato. Il risparmio di gestione e la qualità sono sicuramente dei punti fermi per questi prodotti che stanno riscuotendo molto successo negli ultimi anni.

Queste stampanti possono svolgere molteplici lavori: stampante, scanner, fotocopiatrice ed alcune volte anche fax (caratteristica non presente in tutti i modelli). Si differenziano per tecnologia di stampa: a getto d’inchiostro o a laser, quest’ultima ha una qualità nettamente superiore ed un costo iniziale maggiore.

Caratteristiche base delle stampanti multifunzione

Le stampanti multifunzione offrono molteplici modelli con differenti funzionalità, per poter fare una scelta oculata è bene valutare le proprie esigenze.

Le stampanti sono ormai indispensabili in qualsiasi ufficio, al fine di ottimizzare il lavoro ed avere sempre a portata di mano i documenti indispensabili. La stampanti multifunzione sono infatti delle macchine che producono copia fedele di documenti digitali o cartacei attraverso un sistema ottico o fotografico.

L’azienda dispone di una ricchissima scelta di fotocopiatrici da ufficio A3 e A4, a colori e in bianco e nero che danno efficiente connettività e adattabilità operativa, sono macchine di informazione efficiente e sicuri per far crescere il tuo ufficio.

Le stampanti da noleggio, hanno caratteristiche evolute e funzionalità avanzate che sosterranno giornalmente il tuo lavoro, con alta produttività ed elasticità, favorendo una maggiore condivisione dei documenti. La connettività delle stampanti è indispensabile, ti permette di lavorare ovunque, per raggiungere il massimo risultato ogni giorno.

Con il collegamento via wireless, potrai usare tutti i dispositivi a tua disposizione (smartphone, tablet, pc eccetera) e collegarti direttamente con la multifunzione, così da inviare documenti in stampa e crearli nell’immediato, oppure stampare documenti di testo direttamente da una pennetta USB. I costi di questi macchinari sono assai elevati ed investire una somma importante non è sicuramente la soluzione migliore per il tuo ufficio, il noleggio è un’alternativa molto valida, sia per contenere i costi della tua nuova attività appena aperta, sia per trovare una soluzione sostenibile per il pianeta.

Caratteristiche differenti per ogni esigenza di ufficio

Per scegliere quale modello di stampante multifunzione noleggiare per il proprio ufficio, è importante considerare i parametri di consumi e necessità di cui si ha bisogno.

Le caratteristiche da tenere presente sono: il tipo ed il formato di stampa (A4 o A3), la stampa a colori o in bianco e nero, la velocità di stampa e le funzioni aggiuntive (come la possibilità di scansionare un documento ed inoltrarlo direttamente nella nostra cartella personalizzata del pc) e non meno importante la connettività.

Le stampanti noleggiate sono del marchio Utax, società del gruppo TA Triumph Adler, leader di mercato del settore della stampa.

Stampante multifunzione per ufficio commercialista

Per uno studio commerciale che stampa prevalentemente fatture, semplici testi o rendiconti, si consigliano stampanti in bianco e nero a getto d’inchiostro, dato che il materiale che si mette in stampa non è particolarmente elevato. Il formato privilegiato è sicuramente piccolo, quindi sarà sufficiente un cassetto con fogli A4.

La connettività sarà molto utile, sia alla rete internet che con il sistema wifi per condividere più velocemente i dati. Cartucce o toner saranno scelti in base all’utilizzo e quindi alla durata: un toner che si consuma facilmente e richiedere una sostituzione continua a costi abbastanza alti, non è conveniente per questo studio che non effettua moltissime stampe all’anno.

Il noleggio migliore sarà quello base: dove istallazione, manutenzione ed assistenza dureranno 60 mesi e non dovrai pensare neanche al toner o ad altri consumabili che ti saranno spediti in base ai consumi stimati. Stipulare un contratto di noleggio per almeno 60 mesi e non meno, significherà che i costi saranno sicuramente più ridotti rispetto ad un contratto con tempistiche minori.

Allo scadere del contratto, il cliente potrà sia cambiare la multifunzione con una nuova, oppure potrà dilazionare il contratto e quindi continuare ad utilizzare lo stesso prodotto, a costi molto minori. Si potrà anche scegliere di affrancare l’apparecchiatura o invece cederla.

Stampante multifunzione per Ufficio legale

Per uno studio legale che stampa prevalentemente testi, si consigliano stampanti in bianco e nero a laser, dato che il materiale che si mette in stampa è particolarmente elevato: una stampante monocolore può differisce per i costi , permette infatti di ottimizzare i costi copia ed è sicuramente un sistema di stampa più veloce rispetto ad una stampante a colori.

Il formato privilegiato è su fogli A4. Anche per questo studio la connettività sarà molto utile, con il sistema wifi si condivideranno più velocemente i dati.

Stampante multifunzione per Ufficio grafico

Per uno studio grafico che stampa solamente documenti a colori e fotografici, si consigliano stampanti a colori e laser, dove la qualità cede il passo alla velocità di stampa. Il materiale che si mette in stampa è particolarmente elevato, si consiglia di scegliere una multifunzione che abbia toner con serbatoi capienti e duraturi nel tempo.

Il formato A3 in queste attività è privilegiato perché si stampano molti fascicoli e differenti documenti con formati non standard. Anche per questo studio la connettività sarà indispensabile, per condividere più velocemente i dati e fotografie.

