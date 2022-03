Mondovì verso le urne, ipotesi Paolo Manera per la candidatura del centrodestra?

Mentre potrebbero mancare poche settimane all’appuntamento con le urne per le prossime amministrative (fine maggio tra le ipotesi al momento più accreditate) il centrodestra monregalese non ha ancora ufficializzato il nome di chi dovrà rappresentare la coalizione alle comunali 2022.



Da Guido Bessone a Luciano Mondino, sono diversi i nomi sinora passati al vaglio nei corridoi della politica cittadina, ma nelle ultime ore il profilo più quotato per la corsa al municipio sembrerebbe corrispondere a quello dell’imprenditore Paolo Manera.



Un’indicazione sulla quale al momento non si registrano conferme né smentite, ma nelle prossime ore i maggiorenti del centrodestra locale dovrebbero tenere un incontro per definire le strategie della coalizione in vista della campagna elettorale.



Imprenditore del settore edile attivo nell’area monregalese (ma residente a Roburent, dato quest’ultimo che avrebbe fatto storgere il naso a qualcuno), Manera ha alle spalle esperienze nel sociale e nell’associazionismo. Ex presidente di zona per Confartigianato Cuneo, dallo scorso gennaio ha aderito a Fratelli d’Italia.



Al momento nella città del Belvedere sono due i candidati che hanno già ufficializzato la loro corsa al municipio: Enrico Ferreri, con l’appoggio del Partito Democratico, e Luca Robaldo per il “Patto Civico”, che ha ricevuto l’appoggio anche dell’attuale consigliere di minoranza Laura Barello, di Guido Bessone e Alberto Rabbia che, nelle scorse settimane, si erano smarcati dal gruppo “Energie per Mondovì”, diventando, insieme a Elvio Chiecchio, coordinatori del gruppo “Mondovì al centro”.