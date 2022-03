Cane legato a un palo al canile di Alba: si cerca il responsabile

Amici di Zampa oggi vi presenta un caso davvero molto triste, che mette in luce tutta la crudeltà umana.

Questo cane è stato abbandonato lunedì 14 marzo, legato alla recinzione dell’orto di fianco al canile di Alba, sicuramente dal proprietario. È stato ritrovato da un funzionario Asl. Se qualcuno dovesse riconoscere l’animale o sapesse qualcosa al riguardo, ci contatti in privato, in modo da poter dare corso a una denuncia ed eventuali indagini. Speriamo che l’omertà non prevalga sulla giustizia, come troppo spesso accade.



Athena è una bellissima cucciolona nera di appena 5 mesi, dolcissima ed affettuosa, che vive con grande disagio la sua vita in canile.

Aiutiamola a trovare una famiglia dove possa sentirsi amata e coccolata.

No solo giardino, no box, no catena: deve essere trattata come una compagna di vita e di avventure.

Amici di Zampa vi presenta inoltre due gatti in una situazione molto critica.

Hanno 10 e 12 anni e cercano urgentemente una famiglia.

Hanno sempre vissuto in casa ed ora, senza la loro famiglia e da soli in gattile, si stanno lasciando andare. Sono molto dolci ed affettuosi, adorano essere accarezzati e coccolati, potrebbero essere la compagnia ideale per tutti. Facciamo un grande gesto di solidarietà e d'amore, aiutiamoli a trovare una nuova famiglia, se lo meritano.

Sono già sterilizzati e sani e cerchiamo per loro adozione di coppia.



Per informazioni e adozione:

Associazione Amici di Zampa - Alba Località Toppino (dietro la Casa Circondariale)

Barbara 335 691647 - Paolo 347 5924197