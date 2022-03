Liste d’attesa, la Regione vara un piano straordinario, Icardi: "Entro giugno le ridurremo del 30%"

Piano "Marshall" sanitario da 50 milioni

Entro giugno ridotte di 1/3 liste d'attesa

Tre gli step previsti da piazza Castello: il primo prevede di ridurre di un terzo, entro l'estate, le liste d'attesa per le prime visite . " Abbiamo dato ai direttori generali - ha spiegato l'assessore regionale Luigi Icardi - l'obiettivo di ridurle del 30% per giugno 2022 : abbiamo stanziato 86 milioni nel biennio '21-'22 per pagare le prestazioni aggiuntive. La sanità privata collaborerà così come ha fatto nel periodo pandemico, in ottica di sinergie comuni ".

Il sistema di prenotazioni richiama

Il piano straordinario non si ferma però qui. Spesso chi chiama il Cup per prenotare una visita, con impegnativa del medico alla mano, si sente dire di richiamare perché in quel momento non c'è posto. L'ambizione della giunta Cirio è, entro settembre 2022, di prendere in carico attivamente anche tutte quelle persone che hanno una prescrizione del proprio medico della mutua per una prima visita.

Tradotto il sistema di prenotazioni, sul modello dei vaccini, contatterà il paziente per dargli l'appuntamento. "Quello delle liste d'attesa - sottolinea il presidente della Regione, Alberto Cirio - è un problema che non nasce oggi, se ne parla dal 2014. Noi abbiamo voluto approcciare il tema in modo innovativo, soprattutto per quel che riguarda il momento della prenotazione".