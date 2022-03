Acda incontra gli utenti di Costigliole Saluzzo

Il 17 marzo dalle 9:00 alle 13:00 Acda incontrerà gli utenti di Costigliole Saluzzo nei locali ex Anagrafe in Municipio – piano terra, via Vittorio Veneto 59.

L’incontro – concordato con l’Amministrazione comunale ed il Sindaco Fabrizio Nasi – è conseguente alla ricezione da parte degli utenti della prima bolletta del Servizio Idrico Integrato emessa da Acda, dopo il passaggio di gestione da IRETI.

“Poter incontrare i nostri utenti – dice Gabriele Borsotto, Direttore amministrativo e commerciale di Acda – è sempre una buona opportunità. Rispondere alle richieste, accogliere le esigenze ed essere presenti sul territorio, una continuità che Acda vuole consolidare anche nei Comuni di nuova acquisizione”.

Il Servizio Clienti è sempre attivo, dalle 8:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì e dalle 8:00 alle 12:00 il sabato, al numero verde 800194065 nonché allo sportello in Cuneo, Corso Nizza 77.