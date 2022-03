Gli alunni della Scuola Primaria di Sampeyre in visita alla Scuola francese Felix Reymond di Mollans sur Ouvéze

All’interno del progetto Erasmus KA 229 “To Reconnect the Humans and the Living” che ha l'obiettivo di operare un confronto fra l’impatto delle attività dell’uomo sul Pianeta Terra e gli esseri viventi che la popolano, volgendo particolare attenzione alla eccessiva frequentazione degli ambienti da parte dell’uomo, lunedì 7 marzo i bambini della scuola primaria di Sampeyre insieme agli alunni cretesi di Rethymno e portoghesi di Braga, hanno fatto visita alla scuola di Mollans.



Dopo la visita dei Francesi presso la Scuola Primaria di Sampeyre nella settimana del 4-9 ottobre 2021, è toccato ai nostri alunni spostarsi oltre le Alpi.

Così due alunni della classe 4^ e uno della classe 5^ sono partiti, accompagnati dai docenti Emanuela Fina e Cristina Levet, alla volta della scuola primaria Felix Reymond di Mollans nel dipartimento della Drome.



La lingua utilizzata nello svolgimento delle attività è stata l’inglese, anche se non sono mancati momenti di musica provenzale e chiacchierate multilingue.

All’arrivo nella scuola, insieme ai partners europei, è stato offerto un aperitivo di benvenuto alla presenza del Sindaco, del Consiglio municipale e di tutto lo staff della scuola.



Il giorno seguente gli alunni hanno scambiato le loro specialità locali e hanno assistito ad un meraviglioso spettacolo di benvenuto per poi dilettarsi in una caccia al tesoro nelle viuzze del paesino interagendo con i commercianti, entrando nei vari negozietti per cercare gli indizi. Dopo un rapido pranzo presso la mensa della scuola, tutti gli alunni hanno partecipato agli ateliers proposti nel grande giardino, dalla land art al gioco di cooperazione con il paracadute.



Il mercoledì, tutti alla scoperta della natura nelle Gorges di Toulourenc dove con le guide naturalistiche ci sono stati percorsi di ricerca e conoscenza di fauna e flora locale e, al termine, la proiezione del film “Nella valle dei lupi” presso il cinema di Buis-les-Baronnies.



Una passeggiata sulle alture di Buis alla scoperta delle tracce del lupo ha inaugurato la giornata di giovedì; ritornando a scuola, un simpatico concerto di musica tradizionale e una merenda tutti insieme con una bella partita a pallone ha permesso agli alunni di instaurare momenti di dialogo nelle diverse lingue. Alla fine della settimana, c’è stato l’incontro con gli allevatori di capre e pecore della zona, si sono presentate le difficoltà che s'incontrano nella gestione delle greggi al pascolo con la presenza del lupo e il lavoro di realizzazione dei formaggi e degli altri prodotti della fattoria.



Gli alunni sampeyresi sono ripartiti con una valigia carica di esperienze linguistiche e sono stati felicissimi di aver stretto nuove amicizie.



A fine marzo un nuovo gruppo di bambini della Scuola Primaria di Sampeyre partirà alla volta di Braga in Portogallo ed infine a maggio si andrà alla scoperta dell’isola di Creta. La realizzazione di questi scambi con l’estero è resa possibile dal lavoro organizzativo del personale della segreteria scolastica e dalla supervisione del Dirigente D. Martini.



Per una piccola scuola di montagna come la nostra, questo progetto europeo si dimostra un grande valore aggiunto in quanto ha permesso agli alunni di relazionarsi con altri bambini attraverso scambi culturali e linguistici.



Incontrare coetanei, vedere i luoghi in cui vivono e vivere momenti insieme, arricchisce l’insegnamento proposto in aula ed è una delle prime esperienze formative al di fuori del percorso scolastico. I docenti riconoscono la valenza di questo tipo di progetti e vi partecipano con entusiasmo, in quanto per i bambini sono un incentivo ad apprendere ed a maturare interesse e coinvolgimento, sia per quanto insegnato a scuola, sia per quanto vissuto nella vita quotidiana.