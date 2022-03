Il GAL Mongioie lancia la seconda edizione del concorso sul turismo sostenibile outdoor

Il 21 marzo avrà inizio una seconda edizione del Corso gratuito, voluto dal G.A.L. Mongioie, rivolto agli operatori turistici dei 46 Comuni del proprio Territorio.



Il Corso è promosso dalla Camera di Commercio di Cuneo, nell’ambito del Progetto PROGRAMMA INTERREG VA Italia-Francia - ALCOTRA 2014-2020 PROGETTO n. 4176 - PAYS SAGES AIMABLES - Attività di formazione a favore degli operatori turistici, curato dal CFP ed è dedicato agli operatori turistici interessati al Progetto “G.A.L. Mongioie E-bike Cluster Nature, Tours & Trails”, sul turismo sostenibile outdoor.



Il G.A.L. è convinto che possa rappresentare un nuovo ed innovativo volano di sviluppo socio-economico per l’intero territorio; è stato creato per un turismo “for all” ed intende soddisfare, senza difficoltà, le esigenze di qualsiasi persona indipendentemente dalle sue caratteristiche. Si vuole consentire a ciascun turista-ospite singolo, di fruire con facilità e piena soddisfazione dell’offerta turistica di un territorio con tutte le sue eccellenze. In particolare questo Progetto del G.A.L. è rivolto alle famiglie, ai bambini, ai gruppi, alle coppie ed al turista-ospite singolo garantendo a ciascuno di godere di un paesaggio attraente e senza eguali che consente di vivere la natura in una condizione di benessere fisico e mentale.



La partecipazione al Corso e la conseguente idoneità offre la possibilità agli operatori turistici di iscriversi al club di prodotto “G.A.L. Mongioie e-bike Cluster”, componente funzionale del Progetto “G.A.L. Mongioie E-bike Cluster Nature, Tours & Trails”, promosso e gestito dal G.A.L. Mongioie che si pone come obiettivo primario l’innalzamento del livello qualitativo dei servizi al ciclo-turista e-biker nel territorio del G.A.L. Mongioie realizzando i seguenti obiettivi:

- soddisfare le richieste degli escursionisti ed in particolare, dei ciclo-escursionisti e-bikers

- attrarre la nicchia di mercato degli escursionisti e-bikers e far loro vivere il contatto con la natura, la tranquillità e le doti terapeutiche dell’ambiente naturale del territorio del G.A.L. Mongioie

- riunire e collegare gli operatori aderenti particolarmente vocati ed appassionati in modo che l’e-biker possa godere di tutti i servizi indicati nella Carta dei Servizi del Club di Prodotto

- proporre eventi ed attività legate al ciclo-escursionismo anche al di fuori dei “periodi di punta” per far conoscere meglio il territorio del G.A.L. Mongioie e permettere all’ospite di scoprire questo territorio

- incrementare la vendita delle camere, dei servizi e dei pacchetti.



Il Corso, della durata di 34 ore, si svolgerà in 7 lezioni e si terrà nella Sala Ipogea del Castello di Mombasiglio, sede del G.A.L. Mongioie e la prima lezione è prevista lunedì 21 marzo. Il Corso prevede il rilascio di un Attestato a chi frequenta almeno 28 ore e supera la prova finale.



Chi fosse interessato ha ancora pochi giorni per approfittare della proposta formativa, contattando il G.A.L. Mongioie – tel. 0174.780268 – email: info@galmongioie.it od il CFPCEMON - Tel. 0174.701284 - cfpceva@cfpcemon.it