Bra: sinergie vincenti per i giovani del domani!

Grande soddisfazione in casa AIDO.



"AIDO è realtà che da tempo opera nel settore sanitario svolgendo un servizio di certo fondamentale ed utile alla comunità ed al sociale. Mai come in questa occasione il Gruppo Comunale di Bra ha avuto ed avrà la possibilità di interagire principalmente con studenti delle elementari portando quelle informazioni che senza timori e paure faciliterà la comprensione ed il significato di un gesto generoso qual'è la donazione di organi, tessuti e cellule, azione efficiente ed efficace di tutela della vita" - dice il Presidente Gianfranco Vergnano a cui fà eco il Vice Presidente Vicario Sergio Provera - "In casa AIDO siamo fermamente convinti che le sinergie in particolare quelle profuse a favore dei giovani del domani son preziose e mai come in questa occasione aver avuto partner istituzionali e prestigiosi che hanno creduto nella nostra proposta a favore della comunità braidese, e non solo, è un onore che ha permesso e permetterà di dar attuazione ad una mission associativa in cui crediamo fortemente certi anche in questa occasione di aver dato e di dare una speranza di vita ai 8.219 malati ed in particolare ai 222 bimbi in lista d'attesa per un trapianto".