Atletica Mondovì, Adele Roatta ai piedi del podio ai Campionati italiani di corsa campestre individuali e di società

Quella che si è svolta sabato 12 e domenica 13 marzo a Trieste, è stata davvero una “Festa del Cross” e bellissime giornate di sport. Esattamente due anni fa eravamo all’inizio della pandemia e del lockdown nazionale e, a pochi giorni dalla stessa manifestazione, le gare, come tutti gli appuntamenti agonistici successivi, furono annullati. Seppure ancora in una situazione di “non completa normalità”, quest’anno la manifestazione si è svolta regolarmente e, grazie agli accorgimenti restrittivi necessari, si sono disputate le gare per tutte le categorie.

Adele Roatta, la punta di diamante dell’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo, dopo il quarto posto ottenuto sui 1.500 metri indoor, si è dovuta accontentare nuovamente di un piazzamento ai piedi del podio. Un peccato perché i tempi fatti registrare negli ultimi test avevano indotto il tecnico Augusto Griseri a parlare di “medaglia”. Il 22’37” ottenuto è un crono di assoluto valore, ma la relega al 4° posto, a 10” dalla terza classificata Nicole Coppa, in una gara dall’altissimo contenuto tecnico, vinta dalla veronese Agnese Carcano in 21’59” davanti alla portacolori dell’Atletica Riviera del Brenta Beatrice Casagrande in 22’07”. Dietro ad Adele sono finite atlete azzurre o già con all’attivo titoli italiani e la nota positiva è proprio questa: la costanza di rendimento della Roatta. Da quando veste i colori dell’Atletica Mondovì (2019), infatti, non è mai scesa sotto la quarta piazza ad un appuntamento tricolore: cambiano le interpreti e le avversarie ma lei è sempre lì a contendersi il titolo.

Nella prova riservata alle allieve, si segnala l’esordio in un campionato italiano per Soraia Cillario, Caterina Boetti e Alice Beccaria che hanno difeso i colori dell’Atletica Mondovì nella classifica a squadre. Per le tre ragazze un buon 18° posto finale con la Cillario in graduatoria anche come individualista: ha concluso i 4 km del tracciato in 16’44” piazzandosi al 69° posto (la gara è stata vinta da Sofia Sidenius in 14’30”). Alice Beccaria, in crescita, ha chiuso la sua fatica in 16’58” davanti alla compagna di allenamento Caterina Boetti in 17’13”.

Conclusa la stagione dei cross si riprenderanno ora gli allenamenti in vista della stagione estiva su pista.