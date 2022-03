Atletica Mondovì, exploit di Pierfrancesco Figone nel top ten alla “9 miglia” di Bra

Domenica 13 marzo, sul percorso cittadino tra le strade di Bra si è svolta – dopo annullamento della edizione 2020 e 2021, la 30ª “9 Miglia” organizzata come di consueto dalla società Avis Bra Gas. Gli atleti si sono dati battaglia sul classico tracciato di 15,4 km per arrivare al traguardo posto in Corso Garibaldi. Tra gli assoluti maschili la vittoria è andata all’azzurro naturalizzato, Ahmed Ouhda dell’Atletica Casone Noceto che ha fatto fermare i cronometri su 46’11”, davanti al Keniano Simon Kibet Loitanyang (46’20”) e al francese Stefan Gavril terzo in 46’40”. Come sempre, parterre super qualificato per questa corsa che riesce ad attirare atleti di prima fascia, tra i quali ci sarebbe stato anche Nicolò Gallo iscritto per l’esordio nel 2022 con i nuovi colori dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo. Assente l’albese per sindrome influenzale, è toccato a Piefrancesco Figone vestire i panni del “capitano” di giornata, andando a centrare una bellissima top ten in 51’13” che gli è valso il nono posto assoluto. Dopo una positiva stagione di cross, prosegue nel migliore dei modi l’avvicinamento alle gare estive in cui, l’ex calciatore, si dividerà tra pista e strada.

Al via anche un nutrito gruppo di atleti che si sono ottimamente comportati. Su tutti va segnalato il primo posto di categoria SF60 per Graziella Venezia in 1h11’06” e l’esordio assoluto per Davide Tonello (ex giocatore di Balun) che si è ottimamente difeso sin 1h02’26”. Di seguito i risultati: 71° Bordin Andrea 58:57, 107° Borello Andrea 1:01:17, 111° Moscarini Fabrizio 1:01:41, 121° Tonello Davide 1:02:26, 157° Barberis Pierfrancesco 1:04:41, 236° Occelli Ezio 1:08:57, 272° Venezia Graziella 1:11:06, 284° Danni Davide 1:11:42, 345° Ricca Alessandro 1:14:51, 17° Mantovani Giuseppe 1:24:26