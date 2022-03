Esordio 2022 della Triatletica Mondovì – Acqua S. Bernardo al Duathlon Sprint Nazionale “Città di Santena”

Il 13 marzo è ufficialmente iniziata la stagione 2022 per la TriAtletica Mondovì con il Duathlon Sprint “Città di Santena”, manifestazione a carattere nazionale e quindi con livello tecnico notevole.

Temperature rigide e un clima tipicamente autunnale, hanno accompagnato gli atleti nella giornata di gara. La vittoria è andata a Thomas Previtali in 54’45” che ha preceduto Marco Corsi in volata (54’48”) e il portacolori di Cuneo1198 Alberto Demarchi (54’51”). Due alfieri della TriAtletica Mondovì Acqua S. Bernardo presenti, che hanno affrontato il percorso sprint (5 km di corsa, 20 km in bici e nuovamente 2,5 km di corsa) difendendosi egregiamente. Silvio Paluzzi ha terminato la sua prova in 58’44” (40° assoluto) e secondo di categoria tra gli M40. Da segnalare l’esordio per il giovanissimo Michele Aimo, classe 2003, che si è cimentato per la prima volta con la triplice disciplina: per lui un 81° assoluto e 14° tra gli Junior in 1h’02”46.

La scorsa settimana intanto sono iniziati gli allenamenti di squadra per il nuoto nella nuova piscina di Mondovì: tre mesi di corso gratuito per tutti i tesserati Triatletica Mondovì, con corsia riservata e tecnico allenatore a disposizione. L’obbiettivo è quello di supportare gli atleti nella preparazione alle gare, ma soprattutto per avvicinare alla pratica del Triathlon nuovi sportivi.

Gli appuntamenti già fissati sono per il Triathlon Internazionale di Cannes previsto per il week end del primo maggio, con diversi atleti impegnati sia sulla distanza olimpica (1,5 km nuoto, 40 km bici, 10 km corsa), che sulla distanza del media (1,9 km nuoto, 90 km bici, 21,1 km corsa).

Per informazioni su quote, allenamenti, agevolazioni (come ad esempio la doppia tessera Fidal e Fitri con utilizzo annuale pista di atletica del Beila) è possibile contattare il coordinatore della sezione al numero 348.731.51.60 oppure via mail all’indirizzo triathlon@atleticamondovi.net.