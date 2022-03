Un’intensa domenica di gare per i piccoli campioni dell’Alba Rugby [FOTO]

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.



Domenica 13 marzo si è svolto il primo raggruppamento di inizio della seconda fase delle feste dell’Alba Rugby per i nostri piccoli grandi atleti.

Sul campo di Volvera, in provincia di Torino, per divertirci assieme agli amici del Fossano, del Novi Ligure e del Volvera.

Com'è andata? Si è vinto? Si è perso?

Ci siamo divertiti e questo è il nostro obiettivo.

L'Alba Rugby c'era e si è fatta sentire con due squadre di Under 7, una squadra di Under 9 e una squadra di Under 11. Bravi tutti!



Vi aspettiamo domenica per fare il tifo all'Under 13, che giocherà in quel di Cuneo.