Volley A2/M: “testacoda” amaro per il Vbc Synergy Mondovì! I Galletti vengono superati in casa dalla capolista Bergamo per 0-3 e retrocedono in A3

Il Vbc Synergy Mondovì da questa sera è matematicamente in serie A3. I Galletti di Denora, come facilmente preventivabile alla vigilia, sono stati superati in casa dalla capolista Agnelli Tipiesse Bergamo per 0-3 nel recupero della 7^ giornata di ritorno del Campionato di A2 Credem.

Con tre giornate ancora da disputare, dunque, arriva inesorabile il verdetto per i Galletti, che stante il distacco in classifica con la terzultima posizione, attualmente occupata dal Porto Viro, non possono neppure sperare nello spareggio play-out. Un epilogo segnato già da diverse giornate e che a metà stagione aveva dato l’illusione di poter essere evitato.

Quanto al match di questa sera c’è poco da raccontare, con la superiorità tecnica dei bergamaschi evidenziata in campo e anche nel punteggio. La squadra dell’esperto Padura Diaz e dell’ex J.J. Terpin grazie a questa vittoria prende il largo in testa alla classifica, per una promozione in A1 sempre più vicina.

PRIMO SET: dopo l’ace di Arinze Kelvin i Galletti si portano avanti sul 3-2. Pronta reazione di Bergamo, che mette la freccia e va condurre 3-5. Padura Diaz ha già il braccio caldo e l’Agnelli aumenta il vantaggio a +5. Due punti rosicchiati dal Vbc. Attacco out di Mazzon e punteggio sul 10-15. Time-out chiesto da coach Denora. Il trend non cambia e il Bergamo prende il largo portandosi sul 12-20. Arrivano 8 set-point per la formazione ospite. Alla prima occasione Larizza sfrutta appieno una free-ball e chiude il set sul 16-25.

SECONDO SET: ripartenza sprint della formazione ospite, che dopo l’ace di J.J. Terpin è già avanti 1-4. Time-out chiesto da coach Denora sull’1-5. Padura Diaz diventa sempre più implacabile a rete e gli ospiti volano sul 4-13. Galletti in evidente difficoltà e punteggio di 5-15. Il divario aumenta inesorabilmente. Boscaini realizza un punto strappa applausi, ma gli ospiti con estrema semplicità e alla fine Andrea Baldi realizza il punto del definitivo 8-25.

TERZO SET: errore di formazione contestata al Vbc e Bergamo subito sullo 0-2. Sul punteggio di 1-6 coach Denora chiama il time-out. Invasione di Arinze Kelvin e Agnelli a +6 sul 7-13. La squadra di Graziosi continua a controllare agevolmente la gara. Girandola di sostituzioni, con Denora che cerca di complicare le giocate della capolista. Ace di Mazzon e ospiti sull’11-17. I Galletti rendono meno pesante lo score. Ace di Ceban e punteggio sul 19-22. Poco dopo arriva l'attacco vincente di Padura Diaz per il definitivo 19-25.