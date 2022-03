Volley maschile A2: il VBC Synergy Mondovì sfida la capolista Bergamo

Secondo impegno consecutivo al Pala “Nino Manera” nel giro di appena due giorni per il VBC Synergy Mondovì che, questa sera ospiterà alle ore 20 la corazzata Agnelli Tipiesse Bergamo, attuale capolista solitaria ed indicata come una delle favorite principali per la vittoria del Campionato e la susseguente promozione in A1-Super Lega.

Nell’ ultimo impegno giocatosi sabato sera contro Cantù, i bergamaschi allenati da GianLuca Graziosi hanno vinto con un netto 3-0 (25-19,25-20,25-209 e così, dopo 20 partite giocate (16 vittorie e 4 sconfitte), hanno 48 punti, a + 2 sulla Kemas Lamipel S. Croce seconda ed a +8 su Cuneo, che però hanno disputato entrambe una partita in più. Quello bergamasco è un sestetto tecnicamente di livello molto elevato e con pochissimi punti deboli, che può contare sulla diagonale formata dal forte ed esperto palleggiatore argentino Finoli e dall’ opposto italo-cubano Padura Diaz, senza dubbio uno degli attaccanti migliori del campionato, sui centrali Larizza e Cargioli, sugli schiacciatori Pierotti e soprattutto l’ ex monregalese Terpin, mentre come libero gioca D’ Amico.

In casa monregalese l’ obbiettivo è quello di cercare di disputare una gara dignitosa e di provare a lottare con orgoglio, anche se le condizioni oggettive della squadra (prima il contagio dettato dal covid, che ha colpito con violenza il gruppo monregalese, poi una forma influenzale decisamente molto forte, quindi il dover giocare ogni 2-3 giorni per i recupere le partite rinviate) fanno sì che i giocatori di coach Denora siano veramente stanchi sia fisicamente che mentalmente.