La Pallavolo Valle Belbo entra in Granda Academy Network

hé destinato allo sport giovanile. Nel 1980 nasce il gruppo femminile, prima come ‘costola’ della squadra maschile, oggi vero e proprio fiore all’occhiello della società. Dai ‘12’ pioneri della maschile di fine anni ’70 ai quasi 150 tesserati del 2022. Quatto decenni di storia in cui Stefano Pilone ha rivestito diverse vesti, da giocatore e capitano a dirigente sino all’attuale presidenza, avviata nel 2009 con l’annessione della società di Calamandrana, comune a soli cinque chilometri da Canelli, creando i presupposti per lo sviluppo della nuova società che in quell’occasione ha anche cambiato nome da Volley Canelli all’attuale denominazione Pallavolo Valle Belbo che identifica l’attività attuale.

«Annunciamo con grande piacere e soddisfazione l’ingresso della Pallavolo Valle Belbo nel Granda Academy Network – dichiara Luca Di Giacomo, presidente della Granda Volley Academy -. Le società della nostra rete sono unite da grande professionalità e passione, condividono valori e obiettivi comuni. Ci auguriamo che, una volta lasciata alle spalle la pandemia, si possa spiccare il volo insieme, costruendo solide basi di collaborazione. Stiamo ultimando il programma del Summer Camp e organizzando le prime partecipazioni a tornei con ‘selezioni’ effettuate tra tesserate di diverse società. Attività volte al far vivere esperienze di socialità allargata, ampliando la rete di amicizie e conoscenze derivanti dall’ambito sportivo: l’unione fa la forza!».

«Entriamo con entusiasmo a far parte di un progetto che, oltre alla qualità di gioco, mette in vetrina i principi di sportività, entusiasmo, correttezza e fair-play che da sempre, rappresentano i capisaldi dell’insegnamento dei nostri quarantacinque anni di storia – afferma Stefano Pilone, presidente della Pallavolo Valle Belbo –. Siamo orgogliosi dello sviluppo che siamo riusciti a consolidare, a partire dall’alto livello della prima squadra, ‘faro’ di tutto il settore giovanile, linfa vitale della società. A partire dalla scuola di minivolley, la PVB può contare sul lavoro di tanti tecnici che, con competenza e entusiasmo, stanno contribuendo a costruire una solida base per il futuro e raccogliendo anche lusinghieri risultati sportivi. Nella società moderna, lo sport a livello giovanile riveste uno straordinario ruolo educativo, per questo vogliamo continuare la storica tradizione, basata su amicizia e passione, una meravigliosa esperienza che potrà continuare negli anni futuri, per crescere ancora insieme, anche grazie a collaborazioni prestigiose».