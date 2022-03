“Semplicemente affidabile” è il motto che accompagna Supertino srl di Saluzzo da più di 60 anni

Supertino srl, solida azienda con sede a Saluzzo, oggi occupa una posizione leader sui mercati nazionali ed internazionali nei settori della raccolta in agricoltura e in quello della distribuzione in zootecnia.

Un risultato, non scontato, che nasce dall’esser sempre stata all’avanguardia nell’interpretare le necessità degli agricoltori, mettendo sul campo delle macchine affidabili e “intelligenti”, cioè macchine di prima qualità, robuste e affidabili, e capaci di risolvere i reali problemi dei lavoratori del settore. Una forza di base grazie ai prodotti, ma soprattutto in virtù della personalizzazione e della capacità capillare di assistenza e risoluzione dei problemi.

Supertino srl è anche in prima linea nel sostenere la fase 4.0 dell’industria meccanica e infatti, da diversi anni, grazie alla collaborazione con importante istituto di ricerca&sviluppo, ha allineato la sua produzione ai processi di innovazione digitale delle aziende nel settore.

L’Azienda, che si sviluppa su una superficie di oltre 20.000 mq, conta una sessantina di dipendenti cresciuti in azienda con la filosofia dell’”affidabilità” come leitmotiv, vanta una corposa produzione che la pone come leader nel settore proprio per l’ampia gamma di macchine agricole che soddisfano, con macchinari dedicati, il fabbisogno dei diversi settori:

zootecnico: impagliatrici distributrici, trainate e portate - carri falcia autocaricanti trainati - carri trincia miscelatori orizzontali, verticali, trainati e semoventi - carri spandiletame mono-asse - miscelatori stazionari bio;

fienagione: rotopresse, avvolgitori balle, presse big baler ad alta densità e fasciatrici

L’esportazione riguarda circa il 50% del fatturato, metà della produzione infatti è venduta all’estero, dove l’Azienda opera con una fitta rete di concessionari in grado di assicurare assistenza e servizio ricambi.

Durante gli anni trascorsi in emergenza pandemica, l’Azienda non si è mai fermata e, pur con notevole sforzo e soprattutto investendo molte risorse, ha potuto garantire consegne e assistenza nel comparto agricolo/zootecnico.

Supertino srl - Via Cuneo 8 - 12037 Saluzzo (CN) - Tel 0175 43736 - info@supertino.it

www.supertino.it/it/