A Racconigi "Un'ora di silenzio per la pace" in segno di solidarietà all'Ucraina

Si è tenuta sabato 12 marzo la raccolta di beni alimentari e per l’igiene denominata “Uniti per l’Ucraina” che ha visto coinvolte le scuole cittadine e impegnati più di cento volontari delle diverse associazioni del territorio; uno lavoro sinergico e corale che ha permesso, nonostante il difficile periodo socio-economico che ancora colpisce molte famiglie, di destinare alla popolazione ucraina beni nella misura di 87,5 quintali.

A tutti volontari e a tutta la cittadinanza va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per l’impegno profuso e per questa significativa dimostrazione di solidarietà.

Nell’ottica di una ulteriore sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della guerra in Ucraina, l’Amministrazione comunale, insieme con le Associazioni del tavolo di lavoro, ha fatto propria la proposta che l’Associazione Mandacaru’ ha avanzato: sabato 19 marzo ’22 dalle ore 16.30 alle 17.30 si terrà in Piazza Vittorio Emanuele II “un’ora di silenzio per la pace”, sulla scia di quanto proposto dal Sermig di Torino in queste giornate segnate dall'escalation militare in Ucraina.

Mentre in Ucraina e in altri 69 paesi del mondo tuona il rumore delle armi, noi scegliamo di fare silenzio, una catena di "silenzio" tra le piazze d’Italia e d’Europa - della durata di 1 ora ciascuna - per chiedere pace.

Un silenzio pieno di attenzione e di ascolto, un silenzio che dice un forte NO a tutte le guerre e a tutte le azioni violente, in solidarietà con chi non ha più voce. Una sorta di "preghiera laica" in cui tutti possono riconoscersi, credenti e non credenti. Per chi è interessato a partecipare l’appuntamento è alle ore 16:30 in Piazza Vittorio Emanuele II