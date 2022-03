Prosegue nei tempi previsti il cantiere del nuovo polo scolastico di Busca: "Grazie a tecnici, lavoratori e fornitori" [VIDEO]

Sono comparsi negli ultimi giorni, sono alti più di 11 metri e serviranno per fissare le travi del primo livello della struttura e, successivamente, il primo solaio in legno. Parliamo dei pilastri di legno lamellare del nuovo polo scolastico di Busca, in corso Giolitti, che stamattina il sindaco Marco Gallo ha visitato comunicando come i lavori si stiano svolgendo nel totale rispetto dei tempi previsti.

Il nuovo edificio scolastico della città sarà dotato di cinque bracci: uno più lungo in legno lamellare, il corpo centrale con l'ingresso, le scale e gli ascensori, altri due in legno lamellare e acciaio e l'ultimo con l'auditorium al pian terreno, in calcestruzzo e legno lamellare. Le platee di fondazione dei settori sono state completate in febbraio; da marzo il via alle opere relative alle elevazioni dei due piani fuori terra.

Responsabile dei lavori la ditta napoletana Operazione. "A fine febbraio abbiamo posizionato le ultime piastre di ancoraggio a terra dei blocchi - ha sottolineato il direttore di cantiere Claudio Banacci - , mentre il 3 marzo è stata installata la struttura in legno. Dal punto di vista dei materiali sono stati usati oltre 400.000 chili di acciaio per il cemento armato lavorato e oltre 1.700 metri cubi di calcestruzzo".

Molto soddisfatto anche il sindaco: "Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro professionale delle persone coinvolte, dall’ufficio tecnico comunale, alla ditta che esegue i lavori, ai fornitori: siamo tutti impegnati insieme a risolvere sul momento le eventuali problematiche per riuscire a stringere al minimo i tempi di esecuzione dell’opera. Per ora, possiamo dirci soddisfatti. Intanto, anche gli interventi necessari ai moduli provvisori, dove si svolgono le lezioni delle scuole medie, sono stati eseguiti e si sta terminando con la posa delle pensiline che permetteranno un accesso migliore alla struttura".



Per fine marzo si completerà il primo solaio del blocco B, poi secondo e infine la copertura.