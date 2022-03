Emergenza Ucraina: la Questura attiva l'accesso libero per l'ufficio immigrazione

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Cuneo sarà aperto dal lunedì al venerdì con orario 08,30 / 13 – 15 /19 ed il sabato dalle ore 8,30 alle 13 con accesso libero.Questo a seguito alle conseguenze della situazione bellica che vede la fuga di molti profughi dall'Ucraina.

La scelta si è resa necessaria per consentire ai soli cittadini Ucraini domiciliati o ospitati in Provincia di richiedere la regolarizzazione sul territorio nazionale, dopo aver effettuato il tampone entro le 48 ore dall’ingresso in Italia ed osservato il periodo di cinque giorni di autosorveglianza sanitaria.