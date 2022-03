Il Parco Parri di Cuneo al centro di un convegno internazionale di Paysage-Topscape

Promosso dal Comune di Cuneo, realizzato dalla RTI composta da Euroambiente e Balaclava, e organizzato da Paysage - Rivista Internazionale di Architettura del Paesaggio Topscape, il Convegno Internazionale dedicato a “Parco Parri: il progetto del parco contemporaneo come motore di sviluppo” si svolgerà l’8 aprile presso la sala Einaudi del Centro Incontri della Provincia di Cuneo in C.so Dante Alighieri 41.



L’Evento vuole essere un’occasione di scambio e riflessione per portare al centro del confronto il rapporto tra Parchi e Periferie nel quadro del più ampio tema della riqualificazione urbana. Un momento di incontro e riflessione aperto a tutti. che indaga le potenzialità e i metodi per poter affrontare i cambiamenti, le richieste e le nuove sfide che le città e i cittadini pongono oggi all’ordine del giorno, partendo dall’esperienza concreta dell’Amministrazione di Cuneo che aprirà un confronto con altri casi progettuali europei e italiani.



Al presente Evento Formativo sono stati invitati gli Enti, le Istituzioni e le Associazioni coinvolte dalle tematiche sia per competenze territoriali sia per contributi scientifici, oltre a relatori internazionali tra cui Michel Desvigne, tra i più importanti paesaggisti francesi contemporanei in arrivo da Parigi, e lo Studio Bauchplan di Monaco di Baviera. Invitate anche le rappresentanze dei principali ordini professionali italiani tra cui le Federazioni e gli Ordini Provinciali degli Architetti P.P. e C, e dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, degli Ingeneri, degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati.