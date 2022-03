Incontro regionale dei Salesiani Cooperatori all’Istituto San Domenico Savio di Bra

La giornata prenderà il via con l’accoglienza alle ore 9, seguita alle ore 10 dall’intervento del sacerdote salesiano don Thierry Pierre Dourland, per un tempo di preghiera e riflessione personale sul tema: ‘Renditi umile, forte e robusto’. La Santa Messa delle ore 12 sarà l’occasione per rinnovare le promesse di fede e un modo per gli intervenuti di tenere vivo e far crescere il carisma salesiano nella vita quotidiana e nella Chiesa.