La lettera del Papa ai bambini dell'asilo "Gandolfi" di Pianfei

Ricevere una lettera via posta conserva, soprattutto nell'epoca di internet e dei social, un qualcosa di magico ed emozionante, ma ai bambini dell'asilo "Gandolfi" di Pianfei, negli scorsi giorni, ne è stata recapitata una davvero speciale: da parte del Santo Padre.

“Il Papa, che vi pensa con amorevole tenerezza e vi ringrazia per il filiale gesto, assicura per ciascuno un particolare ricordo al Signore, nella preghiera, affinché possiate crescere gioiosi e sereni, in compagnia di Gesù” - si legge nello scritto di Mons. L. Roberto Cona.

Una gradita sorpresa che corona il progetto di educazione religiosa che ha al centro la figura di Papa Francesco.

"Le insegnanti, attraverso le parole ed i gesti del Santo Padre, trasmettono ai bambini i valori essenziali per vivere bene insieme, a scuola, a casa e in ogni posto in cui ci troviamo." - spiegano le maestre Antonella e Chiara - "In occasione del cammino di Avvento Papa Francesco, attraverso 24 storielle ci ha guidati alla nascita di Gesù. Siccome il Natale è anche periodo di regali, dai bimbi è nato spontaneo fare un regalo anche al Santo Padre. Ci siamo accordati su quale fosse il dono più bello da inviargli ed abbiamo deciso di fare dei disegni che sono stati accompagnati da una breve descrizione sul cammino che stavamo vivendo in sua compagnia, da calorosi auguri di Buon Natale e spediti a casa S. Marta.

Con grande gioia abbiamo accolto le sue parole che ci scaldano il cuore e ci fanno sentire la sua “vicinanza” nella nostra quotidianità. La lettera conclude con la sua benedizione su tutti noi: “Insieme agli amici, alle insegnanti e alle persone care camminate sulla via della pace e del bene per costruire un mondo migliore. Anch’io vi saluto cordialmente, affidandovi al Signore”.