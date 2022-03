Le Bocce Quadre di Mondovì conquistano anche gli studenti dell’Istituto “Giolitti-Bellisario”

A Mondovì la passione sportiva per le "Bocce Quadre" ha conquistato tutti e, ora le BQ sbarcano anche tra i banchi di scuola, grazie al progetto PON “A Mondovì lo sport unisce”, attivato dall'Istituto "Giolitti-Bellisario".

I PON sono dei progetti finanziati interamente con fondi europei che hanno come scopo il potenziamento delle competenze, l’aggregazione e la socializzazione di studenti e studentesse, aspetto divenuto ancora più importante dopo la pandemia.

Per quanto riguarda l’attività motoria, al "Giolitti-Bellisario" di Mondovì sono stati attivati due PON: “A Mondovì lo sport unisce” e “Trekking”, mentre nell’ambito della ristorazione ed accoglienza “A Mondovì c’è pasta per te”, “A tutta pizza”, ed “Alla scoperta di Mondovì”.

Non mancano poi i PON dedicati al settore agrario come “L’orto aromatico” ed al settore informatico/gestionale come quello “Noi e il software gestionale OS1”.

Il progetto sullo sport è partito lo scorso sabato 12 marzo, con la prima lezione che è stata dedicata al gioco del ping pong e delle bocce quadre. Vi saranno poi altre 5 lezioni, per un totale di 30 ore, dove si alterneranno le bocce quadre, ping pong e petanque.

"La scelta di proporre l'attività delle bocce quadre" - spiega il prof. Nicola Berutti - "è nata dal fatto che, vista l’incertezza legata alla pandemia, avevo necessità di proporre uno sport che si potesse praticare all’aria aperta, mantenendo ovviamente il distanziamento sociale. Un altro punto di forza delle bocce quadre è che si possono giocare praticamente ovunque, senza avere la necessità di un campo di gioco regolamentare, quindi possiamo tranquillamente giocare ai giardinetti, per le vie pedonali di Piazza oppure nel cortile della scuola".

Colorate e imprevedibili, le BQ, negli ultimi anni, hanno conquistato grandi e piccini, diventando l'appuntamento fisso della Mostra dell'Artigianato Artistico e ora conquistano anche gli studenti.

"Visto che le bocce quadre sono presenti al Palio Montis Regalis di Franco Degrandis e che si tratta di un gioco strettamente legato al territorio" - prosegue Berutti - "ho ritenuto che poteva essere un’ottima idea farlo conoscere agli alunni dell’Istituto. E grazie a Fabrizio Lanza, in men che non si dica abbiamo avuto a disposizione una cinquantina di bocce quadre per iniziare a giocare. Anche se sabato, abbiamo potuto giocare solamente una mezz’oretta a causa del meteo particolarmente inclemente, i ragazzi e le ragazze che partecipano al PON sono rimasti entusiasti delle bocce quadre e nelle prossime lezioni ci rigiocheremo sicuramente. Se continuerà ad esserci questa felicità nel giocare alle bocce quadre, espanderemo l’attività anche alle singole classi e perché no, nell’ultima settimana di scuola a giugno potremmo addirittura organizzare un torneo d’istituto".

Sono circa 25 gli alunni che partecipano al PON sullo Sport e circa 45 a quello dedicato al trekking, e provengono da tutte e tre le sedi del "Giolitti Bellisario" di Mondovì: Alberghiero, Agrario e Segretarie d’Azienda, dalla classe prima alla quinta.

I PON legati all’attività motoria non si fermano con le bocce quadre. Sabato 19 marzo partirà quello legato al trekking ed il primo appuntamento sarà un’altra attività diventata popolare grazie al Palio Montis Regalis. Infatti, sabato ci sarà una caccia agli “alberghierini”, cioè delle piccole figurine che gli alunni dovranno ricercare nel rione di Piazza.

Sabato 2 aprile appuntamento con un altro gioco sempre legato al Palio dei Rioni che si svolgerà sempre per le vie della parte di alta di Mondovì: il mitico fotoquiz, dove studenti e studentesse andranno alla ricerca di alcuni particolari fotografici.

A maggio, con la bella stagione, sono invece poi previste tre uscite con camminate sul territorio monregalese: una nelle colline verso il Merlo / Madonna del Pasco, una sul Bric Mindino ed una sulla Cima Durand.