Le opere della monregalese Valentina Leonti esposte in municipio a Niella

"Chiunque può partecipare all'iniziativa, non solo i professionisti, ma anche chi dipinge per passione" - spiega la consigliera Chiara Bertola, referente del progetto - "Si è da poco conclusa la mostra dedicata al pittore Danilo Oddo, che ci ha regalato uno dei suoi quadri, vorrei ringraziarlo di cuore per l’estrema disponibilità che ci ha dato durante la permanenza e anche dopo".

Il mese di marzo sarà dedicato alle opere di Valentina Leonti, nata a Mondovì, classe 1984, è un tecnico collaboratore del restauro e ha frequentato il liceo artistico di Cuneo, cui ha poi fatto seguire gli studi presso la facoltà di Restauro Architettonico a Genova.