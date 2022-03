Libertà di stampa al centro di un incontro a Fossano con il giornalista Domenico Quirico [FOTO]

Importante serata del Tavolo Intercultura di Fossano lunedì 14 marzo in sala Brut e Bon.

Quirico, già giornalista de La Stampa, oggi editorialista esperto di scenari bellici, ha vissuto sulla propria pelle le conseguenze di regimi contrari alla libera espressione, pagando con due diversi rapimenti, il primo di pochi giorni nel 2011 in Libia e il secondo di alcuni mesi nelle mani dei gruppi jihadisti della Siria nel 2013.Ospiti del collettivo: il giornalista Domenico Quirico, intervistato e moderato da Alessandro Filippini, della Gazzetta dello Sport, e Giulia Ramonda di "Operazione Colombia", organizzazione che dal trent'anni si è fatta veicolo del messaggio di Pace per l'Associazione Papa Giovanni XXIII negli scenari di guerra che si sono via via succeduti, dai Balcani all'Africa, dall'America Latina al Medio Oriente.

Ha sottolineato la differenza di condizione del suo mestiere tra l'inizio carriera, quando aveva la libertà assoluta di spostarsi in paesi "difficili', e i tempi di oggi, nei quali esistenti parti di mondo che non è più possibile raccontare e sui quali dunque abbiamo la percezione distorta derivata dall'ascolto e dalla lettura dei documenti che da quei posti ci arrivano, con tutto il carico di propaganda e filtri premeditati.

È successo con l'Afghanistan, per esempio.

Il dare per buono ciò che di un paese il regime in allora al potere decide di comunicare è forse la più grave forma di censura.

Sulla libertà di stampa ad ogni costo Quirico ha sottolineato che con l'esperienza e il bagaglio pregresso il bravo giornalista sa quando deve fermarsi per evitare danni o effetti dirompenti. Sta alla sensibilità di ognuno.