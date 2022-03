Personale cercasi a Verduno: in un anno appena 22 assunti dalla nuova graduatoria Oss

Doveva essere un’importante boccata d’ossigeno per una macchina ospedaliera provata da lunghi anni di politiche tese alla riduzione degli organici. Invece si sta rivelando poco più che un pannicello caldo per una sanità locale che sta lavorando all’ennesima normalizzazione dopo la quarta ondata della pandemia.



A circa un anno dal suo varo è grosso modo questo, nel concreto, l’esito del concorso pubblico per la ricerca di 12 operatori socio sanitari (Oss) che l’Asl Cn2 aveva bandito nell’agosto 2019, prima ancora dell’arrivo del Covid quindi, e poi portato faticosamente a termine con le prove organizzate tra una recrudescenza e l’altra della pandemia, con l’obiettivo di dotarsi di una graduatoria utile a colmare il bisogno di personale in questa fondamentale funzione destinato.



A quel bando risposero ben 2.700 candidati da diverse regioni italiane. In 1.500 si presentarono alle prove e poco più della metà di questi, 761, risultarono alla fine idonei, entrando a far parte di una graduatoria dalla quale l’azienda sanitaria di Alba e Bra contava di poter abbondantemente attingere, così da colmare un fabbisogno di personale allora stimato in circa 150 addetti, da destinare al nuovo ospedale ma anche alle sedi territoriali.



In dodici mesi le assunzioni di Oss effettivamente operate dalla graduatoria si sono invece limitate alla misera somma di 22 unità, come conferma al nostro giornale il direttore generale dell’Asl Cn2 Massimo Veglio. "La maggior parte di queste persone – spiega infatti il dirigente – sono state assunte da altre Asl, con le quali in molti casi avevano già in corso contratti a tempo determinato, buona parte in Piemonte, alcuni anche in Liguria".



Una possibilità, quella di optare per sedi diverse dall’ente che aveva bandito la graduatoria, resa possibile dalla normativa di emergenza varata da Ministero e Regioni per rispondere alle urgenze del Covid. "Purtroppo è così – conferma Veglio –. Il risultato è che, almeno per il momento, siamo lontani dal superare l’annosa carenza di personale che registriamo su questo fronte, tenendo anche conto del fatto che, nel frattempo, in reparti e ambulatori, si registra anche una fisiologica fuoriuscita di quanti sono giunti a fine carriera e si avviano alla pensione. Quella rappresentata dalla reperibilità di personale medico e sanitario rimane un’emergenza con la quale la nostra Asl continua a battersi, con la buona compagnia delle aziende sanitarie di tutta Italia".