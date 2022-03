Vicoforte Mondovì, pensionato schiacciato dall’albero che stava tagliando

E’ stato trasportato all’ospedale Santa Croce di Cuneo con l’elicottero dell’emergenza 118 il pensionato che, poco dopo le 14 di oggi, mercoledì 16 marzo, è stato travolto da un albero che era intento a tagliare in un appezzamento di sua proprietà in località di Vicoforte Mondovì. L’uomo è rimasto incastrato sotto l’albero, per rimuovere il quale sono intervenute squadre dei vigili del fuoco arrivate dal Comando di Cuneo e dal Distaccamento di Mondovì.

Una volta liberato è stato quindi affidato alle cure dei sanitari dell’emergenza 118, che ne hanno disposto il trasferimento al Santa Croce con codice di gravità giallo.