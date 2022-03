La scuola Alumna English è una concreta opportunità per far crescere i rapporti professionali con i clienti esteri

Dimostrare di avere una perfetta padronanza della lingua inglese nei rapporti d’affari è sicuramente uno degli aspetti che consente una immediata sintonia con l’interlocutore e permette di raggiungere i migliori risultati nel business aziendale.

Per le Aziende in fase di espansione, dove è fondamentale approcciarsi nel modo corretto e competente con il Paese di riferimento, è importante non perdere tempo con la poca padronanza della lingua ma invece procedere con sicurezza e abilità linguistica.

Così come per le Aziende che devono ottenere le certificazioni ufficiali della Cambridge per i dipendenti o, ancora, docenti che necessitino di perfezionare la loro preparazione, per ciascuna esigenza la Alumna English a Savigliano è la risposta efficace per conseguire i risultati sperati.

I corsi possono essere di gruppo o personalizzati ma mirati sempre a dare una risposta adeguata ad ogni esigenza. Esiste anche la possibilità di frequentare corsi serali.

Da due anni ha la sua sede a Savigliano, la prima nata in provincia di Cuneo a rappresentare il marchio Cambridge English Qualification. Ciò che la contraddistingue dalle altre scuole di inglese è la qualità dei servizi di preparazione per le certificazioni, le registrazioni e le esaminazioni.

“Siamo un centro specializzato nella preparazione per le qualificazioni della Cambridge, ma tra le nostre proposte abbiamo anche i corsi di general english, corsi aziendali e young learners. Siamo inoltre esperti nella preparazione per gli esami statali nella scuole pubbliche” spiegano dal centro saviglianese.

La Scuola offre anche assistenza a partire dal servizio di traduzione e interpretariato, che viene affidata a traduttori esperti e qualificati che affiancano ogni necessità per quanto riguarda traduzioni nel settore tecnico, medico, turistico e traduzioni di documenti professionali in generale.

Il cliente che entra nella sede di piazza Galateri 4, troverà ad accoglierlo un team di esperti per tutte le sue esigenze.” Insieme, si capirà di cosa ha bisogno, o a quale livello di corso accedere, grazie anche ad un nuovissimo test di simulazione livello, che permette di verificare il livello reale di preparazione, non un semplice level test, e quindi decisamente indicato quando ci si vuole preparare ad una certificazione Cambridge.

I corsi , di gruppo o personalizzati, individuali o semi individuali, sono rivolti ad adulti e bambini dagli 8 anni di età in su. Il costo del corso dipenderà dal pacchetto selezionato.

Alumna English collabora anche con gli Istituti Scolastici pubblici e privati per la preparazione e la certificazione degli allievi.

“In provincia di Cuneo ci sono tante scuole ma non rilasciano certificazioni. Noi abbiamo una formazione dei docenti che è estensiva, perché siamo monitorati dalla Università di Cambridge con metodi universali. Abbiamo insegnanti sia madrelingua e sia non madrelingua. Il nostro motto è “certify to qualify” (certificare per qualificare)”.

I corsi proposti

Preparazione per esami Cambridge a tutti i livelli (ex IELTS)

Inglese aziendale

Pacchetti speciali solo per insegnanti

Corsi serali adulti (level basso ++)

Inglese generale

Formazione e certificazione di inglese aziendale

Corsi kids, teens and adults english (bambini dagli otto anni, adolescenti e adulti)







Per tutte le informazioni:

Alumna English - Piazza Galateri 4 - Savigliano - Tel 3714570807 - info@alumnaenglish.it -

www.alumnaenglishcentre.it