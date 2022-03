A Roreto di Cherasco un incontro col vaticanista Domenico Agasso

Mercoledì 23 marzo, alle ore 20,45, presso la casa della Gioventù della frazione Roreto, si svolgerà l’incontro “Un vaticanista si racconta” presenziato da Domenico Agasso.

Nato a Carmagnola nel 1979, sposato con due figli, laureato in Scienze Politiche, giornalista e scrittore. È vaticanista del quotidiano La Stampa, dove coordina il sito Vatican Insider, dedicato all’informazione sulla Santa Sede e la Chiesa cattolica. Ha seguito Papa Francesco nei suoi viaggi e ha ottenuto tre interviste esclusive col Pontefice per il suo giornale, nell’agosto 2019, nel marzo 2020 e in occasione del Natale 2021.

Ha pubblicato il libro-intervista con Papa Francesco “Dio e il mondo che verrà” (Piemme - Lev) oltre ad altri testi quali la biografia ufficiale di Padre Amorth “Don Amorth continua” edita da San Paolo.

L’appuntamento rientra nell'ambito di "Cherasco Incontra". Ingresso libero con green pass rafforzato e Ffp2.