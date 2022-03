Parte dalla Granda "Adotta uno scrittore": le prime date a Savigliano, Saluzzo, Mondovì e Alba

Zuzu, Jonathan Bazzi, Michele Cocchi e Takoua Ben Mohamed: sono questi i nomi dei quattro scrittori 'adottati' dalla provincia di Cuneo nell'ottica dell'iniziativa "Adotta uno scrittore" del Salone Internazionale del Libro di Torino (sostenuta dalle Associazioni delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte).



L'iniziativa torna quindi per la XX^ edizione e parte proprio dalla nostra provincia, coinvolgendo l'istituto "Aimone Cravetta e Guglielmo Marconi" di Savigliano (lunedì 28 marzo online, martedì 12 online e mercoledì 27 aprile in presenza), la casa di reclusione "Rodolfo Morandi" e l'istituto "Soleri Bertoni" di Saluzzo (martedì 12 e mercoledì 13 aprile e martedì 3 maggio in presenza), l'istituto "Vasco Beccaria Govone di Mondovì" (martedì 12 e martedì 26 aprile online, e martedì 10 maggio in presenza) e le scuole medie di Alba International School (martedì 13 aprile in presenza).



L'edizione 2022 farà incontrare, in Piemonte: 27 autori con 19 istituti scolastici, 6 scuole carcerarie e 2 università. Ognuna delle adozioni prevede tre appuntamenti (due online e uno in presenza) e il quarto conclusivo il 23 maggio in presenza alla XXXIV edizione del Salone del Libro.



Tra i 27 autori coinvolti in Piemonte in altri incontr figurano Dacia Maraini, Michele Serra, Gud, Giuseppe Festa, Viola Ardone, Roberto Piumini e Franco Baresi. L'elenco completo delle adozioni, col dettaglio di autore-libro-istituto, è disponibile nel comunicato stampa dedicato.