Canticchia “Brividi” e cita le parole di Salmo, a Saluzzo Monsignor Bodo con Instagram coinvolge le nuove generazioni

Così il Vescovo di Saluzzo, il più giovane monsignore d’Italia, strizza l’occhio al linguaggio delle nuove generazioni e usa i loro canali (soprattutto il suo profilo Instagram) per avvicinarli al cammino quaresimale con l’hashtag “#INSTApasqua22”.

A colpi di trailer divertenti (in cui si vedono accenni di balletti sulle note dei tormentoni sanremesi o qualche errore da backstage), Cristiano Bodo si mette in gioco attraverso sei brevi video pubblicati ogni domenica nel periodo quaresimale per spiegare passi del Vangelo ai ragazzi, ricordare l’importanza della confessione, della partecipazione alle celebrazioni e dialogare con loro online.

Non è nuovo a questo genere di iniziative il Vescovo di Saluzzo che già durante la pandemia aveva sperimentato l’utilizzo dei social e le dirette streaming per coinvolgere i giovani in una serie di riflessioni sulla felicità e sottolineare la necessità di renderli protagonisti nella comunità pastorale. Un’operazione fortemente voluta da Monsignor Bodo che in prima persona ha deciso di mettersi in gioco per continuare la sua ricerca di un dialogo diretto con le nuove generazioni, cogliendo le opportunità positive del web e avvicinando così la sua figura di Vescovo ai ragazzi della Diocesi. Dietro a tutto questo, una squadra di nativi digitali scelti da Bodo per aiutarlo a confezionare “su misura” questa nuova iniziativa social che ha totalizzato oltre 4000 visualizzazioni attraverso sponsorizzazioni mirate ai giovani dai 16 ai 30 anni. Si tratta del fotografo e videomaker 25enne Pietro Battisti, Alessandro Provera - studente di ingegneria gestionale che fin dal liceo con le sue competenze di social media manager e talent maker ha lanciato nell’olimpo social la youtuber “Cooker Girl” e Anna Cattaneo, 37enne con una consolidata esperienza in comunicazione sociale e copywriting, oggi addetta stampa della Diocesi saluzzese. Fino a Pasqua, ogni domenica, i video del Vescovo di Saluzzo saranno trasmessi sui suoi profili Instagram e Facebook così come su quelli della Diocesi di Saluzzo.