Incidente nella serata di oggi, mercoledì 16 marzo, a Piasco in via Europa. Due auto si sono scontrate frontalmente.



Coinvolte nel sinistro tre persone che sono state prese in cura dall'equipe medico del 118.



Non si conoscono al momento nè le condizioni, nè le generalità.

Sul posto per i rilievi del caso e la gestione della viabilità i carabinieri. Per la messa in sicurezza dei veicoli sono intervenuti vigili del fuoco di Venasca e Saluzzo.