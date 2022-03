Cuneo per la mobilità sostenibile: il 21 marzo è tempo di "Bike to school"

La Consulta Provinciale Studentesca di Cuneo, in collaborazione con il Comune di Cuneo e Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) Cuneo Bicingiro, organizza il 21 marzo (dalle ore 7.15 alle 8.15) una giornata per incentivare la mobilità sostenibile attraverso l’uso della bicicletta da parte degli studenti e del corpo docenti e di tutto il personale nel tragitto da casa a scuola e viceversa.



Il 21 marzo di ogni anno la FIAB promuove su tutto il territorio nazionale la giornata “tutti a scuola in bicicletta” e anche Fiab Cuneo Bicingiro aderisce all’iniziativa. È nata così una sinergia che ha permesso di far coincidere nella stessa giornata l’idea delle ragazze e dei ragazzi della Consulta Provinciale con l’evento FIAB.



Scopo della manifestazione è offrire, a tutti quelli che utilizzano la bicicletta nel tragitto casa scuola o vogliono sperimentare una modalità differente per raggiungere la propria sede scolastica, un momento di ritrovo, prima dell’ingresso a scuola, in Piazza Europa dove potranno scambiarsi idee e ritrovare quella socialità che negli ultimi due anni si è allentata a causa della pandemia.



A tutti i partecipanti che saranno in bicicletta sarà inoltre lasciato un omaggio in segno di riconoscimento dell’impegno intrapreso nel migliorare la qualità dell’aria e del traffico delle nostre città.



L’amministrazione comunale, che ha deciso di supportare l’evento dal momento stesso in cui le ragazze e i ragazzi della Consulta si sono proposti, sottolinea attraverso le parole dell’Assessore alla Mobilità Sostenibile Davide Dalmasso “quanto queste iniziative che partono dalla collettività sono segno di una maturità e una cultura sempre più attente all’ambiente e all’adozione di stili di vita più attenti a tutto quello che ci circonda ed il fatto che ciò avvenga da parte delle nuove generazioni è significativo di quanto l’istruzione può fare nella costruzione della Cuneo che verrà”.



In contemporanea a Cuneo, essendo la Consulta Studentesca rappresentante gli studenti di tutta la provincia, la manifestazione si terra anche a Alba, grazie anche all’aiuto della Presidente Eliana Davila che vive lì, ampliandone il messaggio comunicativo e speriamo, in un prossimo futuro, che possa ancora ampliarsi e raggiungere un numero sempre maggiore di città e persone coinvolte.



A tutti gli studenti, dunque, un arrivederci al 21 marzo a Cuneo e Alba ma… solo in bici!!!