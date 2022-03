Tre giornate di porte aperte per i profughi ucraini al Parco Safari delle Langhe

Le immagini e le notizie di quello che sta succedendo in Ucraina in queste ultime settimane non possono lasciarci indifferenti.

Parco Safari delle Langhe ha deciso di aprire le porte gratuitamente al parco ai profughi ucraini ospitati in Italia, per permettere loro di trascorrere una giornata diversa, a contatto con la natura.



Le famiglie e le associazioni che stanno ospitando i profughi potranno accompagnare i loro ospiti al parco nelle giornate di sabato 19 e 26 marzo e 2 aprile: l'ingresso al parco è gratuito per i profughi, mentre gli accompagnatori potranno usufruire della speciale tariffa di € 10,00 a persona (tariffa unica adulti e bambini dai 2 anni).



Le associazioni che lo desiderano, inoltre, nelle stesse giornate potranno usufruire gratuitamente di spazio nell’area antistante la zona ristoro/padiglione espositivo per organizzare eventuali punti di raccolta materiale o generi di prima necessità per l’Ucraina.

Per questioni organizzative, la direzione invita gli enti che desiderano usufruire dello spazio, di comunicarlo preventivamente via email a info@parcosafari.it



Continua inoltre l’iniziativa che prevede l’ingresso gratuito al parco a tutti i membri delle forze armate e dei Vigili del Fuoco (previa presentazioni del tesserino di riconoscimento).