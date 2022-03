Calcio Serie D: Bra, il difensore ucraino Ruslan Pisnyi aggregato ai giallorossi

Lo sport, in questo caso il calcio, è e può essere un veicolo di pace. A partire dall'allenamento di martedì pomeriggio (al "Bravi"), alla Prima squadra di Serie D del Bra si è aggregato (inizialmente in prova e solo per allenamenti/test amichevoli) Ruslan Pisnyi.

Nato a Sumy (Ucraina) nel 1997, è un calciatore professionista che milita nell'Alyans Lypova Dolyna (Serie B ucraina). Difensore-terzino di ruolo, si è subito messo a disposizione di mister Roberto Floris e dello staff tecnico.

Per il primo allenamento e il primo contatto con la società giallorossa, Ruslan è stato accompagnato dalla cognata Alina Fadeeva (portiere HF Lorenzoni Bra) e dal fidanzato di lei Andrii Koshelenko (attaccante HC Bra). Alina e Andrii, entrambi ucraini, sono due validi giocatori di Serie A nell'Hockey su prato.