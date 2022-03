Volley A2/F: l’Hermaea Olbia è la prima avversaria della Lpm Bam Mondovì nei Play-off promozione

Habemus avversaria! Dopo una lunga attesa finalmente si conosce l’avversario della Lpm Bam Mondovì negli ottavi di finale dei Play-off promozione. La gara di recupero giocata questo mercoledì sera tra la Omag San Giovanni in Marignano e la Sigel Marsala, chiusosi con la vittorie per 3-0 a favore delle romagnole, ha definito il tabellone ufficiale degli ottavi di finale dei play-off.

Le Pumine di Solforati se la dovranno vedere con la temibile formazione dell’Hermaea Olbia, che nel girone A di regular season ha chiuso al 6° posto in classifica. Gli ottavi di finale prevedono match di andata e ritorno e, in caso di parità nel numero delle vittorie, la disputa di gara 3 sul campo della squadra meglio classificata nella prima parte del campionato.

Non conteranno i set conquistati dunque, ma solo il numero di vittorie. La Lpm giocherà in casa gara 1 questa domenica alle ore 17, per poi recarsi mercoledì in Sardegna per gara 2. L’eventuale gara 3, che sarà disputata solo in caso di equilibrio nell’esito dei due precedenti match, sarà in programma ancora al PalaManera domenica 27 marzo.

La vincente di questo ottavo di finale incontrerà la vincente della sfida tra la Omag San Giovanni in Marignano e la Itas Martignacco. Di seguito il tabellone delle gare valide per gli ottavi di finale dei play-off promozione:

Il quadro degli ottavi dei play-off