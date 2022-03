Al fotografo saluzzese Davide Giuseppe Tolis il “Wedding Awards 2022”

Assegnato al giovane fotografo saluzzese Davide Giuseppe Tolis, specializzato in fotografia di matrimonio, il prestigioso riconoscimento del portale MATRIMONIO.COM, che da nove anni, premia le imprese e i professionisti che si sono distinti, fra gli oltre 65.000 presenti sul sito, sulla base delle migliori recensioni ricevute dai clienti.

L’impegno, la passione e, soprattutto, la scelta convinta e determinata di specializzarsi nella “fotografia di matrimoni”, hanno permesso al fotografo di matrimoni, di portare nella Capitale del Marchesato, un’attestazione di rilevanza internazionale, tanto più preziosa perché ottenuta dal riconoscimento espresso nelle recensioni dei clienti, chiamati ad esprimersi su: qualità del servizio, rapporto qualità/prezzo, tempo di risposta, accessibilità e professionalità del fornitore recensito.



Fra le categorie individuate per l’attribuzione del “Wedding Awards” da MATRIMONIO.COM, il portale di riferimento per tutti coloro che si accingono ad organizzare le proprie nozze, si possono trovare tutti i servizi inerenti l’organizzazione e la realizzazione del grande evento, e, tra questi, la fotografia è certamente uno di quelli alla cui scelta i futuri sposi si dedicano con maggior attenzione, consapevoli dell’importanza fondamentale che riveste la costituzione di un archivio di immagini capaci di fissare e far rivivere loro il ricordo del loro grande giorno.

Questo riconoscimento per la fotografia è, quindi, prestigioso ma a renderne il senso più profondo sono le singole testimonianze lasciate sul sito dagli “suoi” sposi, il racconto dell’entusiasmante esperienza vissuta con lui, della complicità che è stato capace di instaurare con loro, della sua presenza discreta, della sua incredibile attenzione ai dettagli, della sua capacità di una “regia sottile” ma imprescindibile, di tutti quei momenti topici della preparazione, della cerimonia e del ricevimento, che solo le sue fotografie sono

state in grado di immortalare per sempre.

Si tratta dello speciale “Metodo Emotions no stress”, un protocollo affinato in anni di lavoro a fianco delle giovani coppie, che permette a Davide Giuseppe Tolis, fin dal primo incontro in studio, di comprendere a fondo le aspettative e le esigenze dei futuri sposi e di affiancarli, mettendoli completamente a loro agio e

lasciandoli liberi di godersi momento per momento tutte le emozioni, il divertimento e la gioia del matrimonio, senza preoccuparsi di perdere nemmeno un frammento dei ricordi che le immagini permetteranno loro di rivivere all’infinito.