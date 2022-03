A Cuneo in arrivo 50 profughi ucraini. 69 i privati disponibili all'accoglienza: "Serve un coordinamento, sennò si rischia il caos"

Si fa sempre più complicata e drammatica la situazione dei civili, quasi tutti donne e bambini, ma anche tanti anziani, in fuga dalla guerra in Ucraina. Si stima che a Przemysl arrivino più di 20mila persone al giorno.

Molti di loro arrivano per andare poi nei vari Paesi europei, trasportati con bus e mezzi messi a disposizione da associazioni, aziende e privati. Un va e vieni continuo, che si riversa sulla gestione dell'accoglienza.

La situazione è complessa, come ci conferma l'assessore competente del Comune di Cuneo Patrizia Manassero.

"Esiste un'accoglienza emergenziale ed esiste un'accoglienza più strutturata, che implica, oltre al cibo e ad un tetto, anche percorsi di integrazione e di mediazione linguistica, percorsi psicologi e gli aspetti sanitari, spiega. Noi abbiamo attivato entrambi, ma è chiaro che la situazione è talmente complicata che si fa fatica a fare previsioni di numeri".

A giorni verrà siglata una convenzione che coinvolge il Comune di Cuneo, la Prefettura, la Caritas, il Consorzio Socio assistenziale, la San Vincenzo e altre realtà, per l'attivazione di 50 posti di accoglienza diffusi secondo il modello dei Cas già utilizzato per l’emergenza migranti.



Ieri la Regione ha comunicato le disponibilità all'accoglienza da parte dei privati che si sono registrati sul sito della Regione stessa.

Nella sola Cuneo sono stati 69. L'impegno richiesto è di 90 giorni, con tutto a carico di chi accoglie. "Potrebbero venire attivati dei voucher per il sostegno alle persone accolte, ma al momento non c'è nulla di certo", spiega ancora la Manassero. Che evidenzia come si stia attendendo una circolare che spieghi anche con quali criteri verranno assegnate le persone alle famiglie ospitanti. "Al momento non sappiamo come verranno fatti gli abbinamenti.

E' stata attivata anche la Protezione Civile, a livello nazionale e locale. A Cuneo è stato riaperto il COC, il Centro operativo comunale, proprio per l'emergenza in atto. "Sono già stati numerosi gli ucraini che si sono rivolti al centro per chiedere informazioni".

C'è anche il problema dei minori non accompagnati, per fortuna non sono molti, e dei bambini accompagnati da adulti che però non sono familiari.

"Anche su questo ci stiamo attivando. Ogni risorsa è preziosa in questa fase, istituzionale o privata che sia. L'importante è che ci sia un coordinamento. La gestione si fa ogni giorno più complessa, stiamo mettendo in atto tutti gli strumenti possibili, ma i numeri crescono di giorno in giorno. Sono tante le iniziative e le partenze per andare a prendere gli ucraini al confine con la Polonia, ma serve un coordinamento, perché sennò si rischia il caos".