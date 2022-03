Acda, accordo con myAedes per la digitalizzazione cantieri e l’abbattimento delle emissioni

Acda, Azienda Cuneese dell’Acqua, è da sempre molto attenta al tema della sostenibilità e – soprattutto in questo momento storico – coi grandi mutamenti climatici che rendono tutti quanti più vulnerabili, ritiene che occorra fare sforzi maggiori per la tutela e il rispetto ambientale e delle risorse naturali.



In quest’ottica, pensando in particolare alle future generazioni del nostro territorio e dell’intero pianeta, ha recentemente concluso un accordo con myAEDES, startup innovativa italiana costituita da tre giovani ingegneri che ha l’obiettivo di ‘digitalizzare l’edilizia’.



La collaborazione ambisce a contribuire in modo concreto alla riduzione delle emissioni indirette di CO2 mediante la digitalizzazione di interi archivi e della documentazione obbligatoria che quotidianamente imprese edili, direttori dei lavori, coordinatori della sicurezza, direttori tecnici e operai devono produrre.



Attraverso smartphone, tablet e Pc gli operatori possono oggi creare dei report completi di foto e note vocali che vengono automaticamente trascritte. Il giornale dei lavori, il verbale di sopralluogo, le checklist, il verbale Cse e gli aggiornamenti istantanei dei computi metrici, possono essere facilmente compilati sul cantiere, senza dover più fare affidamento a fogli di carta o prestampati in carta carbone.



Acda gestisce ogni anno almeno 100 cantieri (tra i 15 e i 20 cantieri in contemporanea quotidianamente). Ogni settimana vengono stampate 8 copie per cantiere di ogni singolo report. Grazie all’uso di myAEDES quindi, ogni 7 giorni circolano 320 copie in meno, ovvero oltre 16mila copie cartacee all’anno risparmiate.



Ipotizzando quindi la media di produzione cartacea di documenti di cantiere pari a 320 kg all’anno, si ha una riduzione delle emissioni di CO2 equivalente a 400 kg.