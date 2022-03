Agenform: "Vogliamo rispondere alle attese dei giovani per un'occupazione qualificata nei territori montani"

AGENFORM, l'Agenzia dei servizi formativi della provincia di Cuneo, rende noto che sono aperte le iscrizioni al corso per tecnici specializzati in ospitalità turistica. L'iniziativa ha carattere sperimentale, una durata di 600 ore e l’obiettivo di promuovere competenze professionali in ambito transfrontaliero, spendibili nel settore turistico e dei mestieri di montagna, specialmente con riferimento alla conduzione di aziende multifunzionali e alla commercializzazione di prodotti trasformati di aziende agricole o artigianali.

Il percorso sarà avviato nel mese di aprile ed è stato realizzato nell’ambito del progetto INTERREG ALCOTRA FORMEMO – Formazione ai mestieri di montagna. Attualmente è in attesa del riconoscimento della Regione Piemonte.

"Possono iscriversi persone disoccupate o già occupate nel settore, in possesso di un diploma di scuola superiore - spiega Giancarlo Arneodo, direttore di AGENFORM - lo svolgimento è previsto in Piemonte, Valle d’Aosta e in territorio francese, con esperienze di alternanza tra i due Paesi presso i partner di progetto AGENFORM, IAR e ENILV. La frequenza è gratuita e per la formazione in mobilità sono coperte le spese di trasporto e soggiorno".

"Vogliamo rispondere alle attese dei giovani per un'occupazione qualificata e attenta alle esigenze del territorio - commenta Tommaso Mario Abrate, presidente di AGENFORM e vice presidente Gruppo Latte COPA COGECA nei Paesi UE (nella foto) - l'ambito montano e transfrontaliero è un contesto privilegiato per sviluppare collaborazioni e dialogo con le comunità d'oltralpe, e promuovere nelle nuove generazioni una cultura europea, della pace e della convivenza tra i popoli". In particolare saranno interessate all'azione le aree transfrontaliere di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.