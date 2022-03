Bra, la primavera è sotto l’ala di corso Garibaldi con il Mercato della Terra

A Bra torna il tradizionale appuntamento con il Mercato della Terra, certificato da Slow Food. Appuntamento domenica 20 marzo, sotto i portici di corso Garibaldi, dalle ore 8 alle 17, per una spesa consapevole e sostenibile.

Un’iniziativa organizzata dalla Condotta Slow Food di Bra con il sostegno del Comune di Bra e del Mercato Campagna Amica. Come al solito parteciperanno tanti produttori che allestiranno i loro banchetti per introdurci alla stagione primaverile.

Spiega la Condotta Slow Food di Bra: "Il Mercato della Terra non è un Mercato qualunque, è coerente con la filosofia Slow Food, per fare una spesa “slow” attraverso piccole realtà che operano con professionalità ed al tempo stesso con una forte attenzione alla sostenibilità ed alla salvaguardia delle produzioni che hanno radici nel territorio in cui operano. Il cibo qui diventa: nutrimento, storia e identità, cultura e salute, terra e futuro".