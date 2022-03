Flavio Gastaldi (Lega): "Bene l'intergruppo parlamentare dei sindaci, più voce ai territori"

"Tra qualche giorno, grazie all'iniziativa del collega Germano Racchella, prenderà vita l’Intergruppo parlamentare dei sindaci al quale ho aderito con entusiasmo. Un luogo di confronto fra tutti coloro che, oltre ad essere parlamentari, ricoprono anche il ruolo di primo cittadino. Sono tanti i temi sui quali intervenire e che troppo spesso non trovano voce in Parlamento o la forza di essere portati avanti per le divisioni partitiche. Avremo finalmente modo di presentare al Governo le nostre istanze in modo unitario e diventare un punto di riferimento più forte".



Lo dichiara il deputato della Lega e sindaco di Genola, Flavio Gastaldi.



"Le amministrazioni locali sono un osservatorio speciale e diretto con il territorio: questo confronto assume oggi un significato ancora più importante, perché dopo due anni di pandemia e di socialità perduta è fondamentale raccogliere la voce dei cittadini, a partire dalla crisi energetica e alimentare che colpisce famiglie e imprese. Confrontandoci con le associazioni rappresentative degli enti locali, daremo un servizio in più all’intera rete territoriale che troverà in noi l’interlocutore privilegiato per i rapporti con il Parlamento. Auspico di iniziare al più presto il confronto ed essere da stimolo all'attività legislativa".