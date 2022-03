Mondovì in lutto per la scomparsa di Mario Sclavo, ex presidente e socio fondatore dell'Acli Carassone

Lutto nel monregalese per la scomparsa di Mario Sclavo, socio fondatore e già presidente del Circolo Acli Carassone.

Consigliere provinciale delle Acli di Cuneo, aveva compiuto 90 anni lo scorso ottobre. Per l'occasione i sette presidenti del circolo, insieme a don Andrea Rosso, il presidente provinciale Acli, Elio Lingua e il consigliere provinciale, Pier Mario Longo lo avevano ringraziato e festeggiato per il suo generoso volontariato e per la passione con cui si è sempre speso nell'aiutare gli altri.

"Mario Sclavo, classe 1931, è stato tra i fondatori del circolo Acli Carassone costituitosi quasi sicuramente nel 1946." - lo ricorda con affetto il presidente Domenico Bertolino - "Da allora ha continuato la sua opera di volontario con assiduità, entrando a far parte del direttivo per uscirne, data l'età, solo nel 2013. Negli anni '80 aveva ricoperto la carica di presidente del circolo, sempre presente e disponibile, considerava l'Acli Carassone la sua seconda famiglia cosa confermatami ancora stamattina dai suoi cari che mi dicevano come nei suoi discorsi, ancora negli ultimi tempi, sovente ci fosse l'Acli.

Da parte mia devo rendergli merito dell'impegno ma soprattutto del sostegno e della sua vicinanza, soprattutto nei miei primi anni di presidenza. La perdita di Mario colpisce non solo la nostra associazione ma l'intera comunità carassonese dove era benvoluto da tutti".

Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle 20 nella parrocchia di Carassone, mentre i funerali si svolgeranno domani, venerdì 18 marzo alle 10 nella parrocchia dei SS. Giovanni ed Evasio di Carassone.