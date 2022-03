Mondovì per l'Ucraina: recuperato il furgone della prima spedizione, prosegue il viaggio

Sono partiti questa mattina i volontari della seconda spedizione monregalese di "Una goccia nel mare" ha già raggiunto la prima importante tappa del viaggio verso la Polonia: il recupero del pulmino che era rimasto fermo in Austria, a causa di un problema alla frizione.

Nel pomeriggio, verso le 16 avevano già raggiunto Klagenfurt, in Austria, dove era stato lasciato in riparazione il furgone della parrocchia di Villanova Mondovì.

Della spedizione fanno parte tre volontari del primo viaggio, Piergiorgio “Boba” Bogliaccino, Giancarlo Gonella e Roberto Marenchino, cui si sono aggiunti in rinforzo altri otto volontari tra i quali il giornalista Marco Turco, collega de "L'Unione Monregalese" (che ringraziamo per gli aggiornamenti), Davide Canetti, Matteo Musetti, Emanuele Aragno, Massimo Renesto e Giovanni Salomon, in partenza venerdì Andrea Fariano e Diego Ranisio.

I mezzi sono stati messi a disposizione dalla LPM Pallavolo Mondovì, Atletica Mondovì, Parrocchie di Villanova Mondovì, Parrocchia del Ferrone e da due privati cittadini.