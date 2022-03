Savigliano. Un millennio tra arte storia e cultura

Sabato 26 marzo, alle ore 17.30, verrà presentato al Teatro Milanollo di Savigliano (piazza Turletti 7) il volume Savigliano. Un millennio di arte, storia e cultura, edito da L'Artistica Editrice.

Alla presentazione, organizzata dal Comune di Savigliano e da L'Artistica, interverranno Giulio Ambrogio, sindaco di Savigliano, Marco Daniele, Rosalba Belmondo e Tomaso Giraudo.

Il volume mostra attraverso circa seicento immagini l'arte e la storia millenaria di Savigliano. Palazzi, chiese, piazze e musei del centro storico e del territorio comunale sono stati studiati nei minimi dettagli, con immagini inedite. Numerose dimore hanno aperto per la prima volta le proprie porte in occasione di questa pubblicazione, per documentare la bellezza dei loro interni. Al cuore di Savigliano, piazza Santa Rosa, è stata dedicata una panoramica realizzata attraverso decine di scatti, con uno sviluppo lineare di un metro e trenta centimetri. Non mancano riprese aeree con il drone di varie aree della città e ingrandimenti di particolari all'interno di chiese e palazzi.

Le immagini sono accompagnate dai capitoli introduttivi alle varie sezioni e didascalie aggiornate. I testi sono a cura di Rosalba Belmondo, direttrice per trent'anni del Museo Civico di Savigliano e profonda conoscitrice della città.

Un'opera che offre ai cittadini il piacere di riscoprire Savigliano e, ci si augura, ai turisti l'opportunità di conoscere una città molto rinnovata negli ultimi anni, grazie a interventi di valorizzazione che hanno restituito il suo prezioso patrimonio artistico e culturale agli antichi splendori.