Valle Stura: quale futuro per i giovani?

Sabato 2 aprile 2022 l’Associazione Yepp Valle Stura propone un dibattito aperto per confrontarsi sugli obiettivi da raggiungere nel 2022 e quali cambiamenti i giovani vogliono vedere in Valle Stura. L’appuntamento è presso la sede dell’Associazione “La Gramigna” (via Piave 3, Gaiola) alle ore 19.

Ogni anno, i volontari dell’associazione valutano insieme quali attività proporre; quest’anno, il desiderio è quello di includere l’intera cittadinanza nel processo decisionale. Alla base vi è la convinzione che il cambiamento parta da chi vive sul territorio, attraverso il protagonismo giovanile e la cittadinanza attiva: per questo è importante l’opinione di tutti per definire al meglio le tematiche di intervento e gli obiettivi da perseguire.

Sono invitati tutti i cittadini, giovani e non solo, per un confronto più ricco possibile.

L’ingresso è libero, ma è necessaria la conferma di partecipazione tramite messaggio WhatsApp al numero 347 9043816 (Alessia) oppure 340 4270385 (Fulvia).

L’Associazione Yepp Valle Stura, nata a febbraio 2018, è composta da giovani residenti in Valle. Si impegna, con la supervisione di Yepp Italia e la collaborazione dell’Unione dei Comuni della Valle Stura, della Fondazione CRC e della Compagnia di San Paolo, all’ideazione e alla creazione di iniziative, eventi, spazi, in cui i giovani della Valle possano condividere esperienze, acquisire competenze e concretizzare i desideri di miglioramento del territorio.

L’obiettivo dell’associazione è quello di creare una rete efficace tra giovani della Valle Stura e gli enti pubblici e del terzo settore per lavorare ad un effettivo sviluppo della comunità.

Per informazioni:

https://www.facebook.com/yeppvallestura/

https://www.instagram.com/yeppstura/

yeppvallestura@gmail.com