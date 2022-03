Cuneo, in un alloggio di via Roma 7 etti di hashish e dosi pronte per lo spaccio: arrestato un 56enne

I Carabinieri della Stazione di Demonte hanno arrestato un uomo, italiano 56enne, trovato in possesso nella sua abitazione di Cuneo di un ingente quantitativo di hashish, di diversi grammi di semi di cannabis e di alcune dosi di stupefacente già confezionate per lo spaccio, oltre che di 4.600 euro circa ritenuti provento di attività illecita, stante la sua condizione di non occupato.



Gli accertamenti che hanno portato i Carabinieri all’uomo sono scaturiti diversi mesi fa da un intervento in extremis effettuato dagli stessi militari della Stazione di Demonte a favore di una persona che versava all’epoca in uno stato di grave prostrazione psicologica, tale da fare temere per la sua incolumità. Il tempestivo intervento e le successive attenzioni rivolte dai militari dell’Arma alla sfortunata persona da una parte consentivano di contribuire a fare recuperare a questa una regolare condizione di vita, dall’altra di acquisire informazioni su un potenziale fenomeno di spaccio di stupefacenti nel cuore di Cuneo.



Una circostanza quest’ultima confermata della perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica di Cuneo ed eseguita ieri mattina, mercoledì 16 marzo, dagli stessi Carabinieri di Demonte.

Coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Volpiano, nell’appartamento abitato dall’uomo i Carabinieri hanno recuperato e sottoposto a sequestro 7 etti di hashish suddivisi in 7 panetti da 100 grammi, 34 grammi di semi di cannabis e altri 53 grammi di hashish in dosi già confezionate. Al termine delle operazioni di rito, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale del capoluogo.



"Le indagini sono in corso di sviluppo – si precisa dall’Arma –, potendo emergere in futuro elementi di segno contrario rispetto a quelli sino ad ora raccolti, a favore quindi dell’indagato, da presumersi innocente sino a quando non sia pronunciata sentenza di condanna definitiva".