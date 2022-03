Nato a Torino da una famiglia ebrea, viveva da tantissimi anni a Boves. Il sindaco Paoletti lo conosceva da quando era ragazzo e ha molti ricordi e aneddoti legati a lui. "Ultimamente si vedeva poco in giro - sottolinea il sindaco. Ma quando lo incontravo ci fermavamo sempre a chiacchierare. Quando ero stato rieletto, era venuto da me in ufficio e mi aveva regalato il suo libro - "Appunti di vita partigiana di un ragazzo ebreo", con la dedica".

Poi un cenno al suo modo di essere: "Beppe era un uomo complesso. Non si è mai sentito parte della comunità, è sempre stato un po' forestiero, forse per quella distanza che un giornalista come lui deve sempre avere rispetto alla realtà che racconta. Credo che non si sia mai legato davvero ai bovesani, mentre sono convinto che fosse profondamente innamorato di Boves, da dove non se ne è mai andato".